Le pagelle di Djimsiti: zittisce Salah e si occupa anche di altro

Tutta promossa l’Atalanta che ieri sera ha battuto 2-0 il Liverpool ad Anfield, e non poteva essere altrimenti. Tra i migliori, anche Berat Djimsiti, in una difesa che non ha concesso tiri in porta ai Reds e qualche merito lo avrà pure, come sottolinea Tuttosport. Così, premiamo il difensore albanese in nome di tutta la retroguardia orobica. Anche perché, come scrive La Gazzetta dello Sport (voto 7,5) “zittisce Salah e si occupa anche di altro”.

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7

Corriere della Sera: 7