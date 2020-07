Le pagelle di Djuricic: tunnel a Koulibaly e due gol annullati. E' imprendibile

Un tunnel a Koulibaly e due reti annullate per fuorigioco. Un vero e proprio record per Filip Djuricic, bravo e sfortunato nel match contro il Napoli. Il migliore del Sassuolo è lui, con una prova da 6,5 in pagella per noi di Tuttomercatoweb.com così come per Tuttosport. Mezzo voto in più da La Gazzetta dello Sport, per il quale è imprendibile e sempre velenoso, così come dal Corriere dello Sport.

I VOTI DI DJURICIC:

TuttoMercatoWeb.com: 6,5

Gazzetta dello Sport: 7

Tuttosport: 6,5

Corriere dello Sport: 7

Corriere della Sera: 6,5