C’era una volta l’Empoli di Caputo e Donnarumma, i Goku e Vegeta del calcio di cadetteria capaci di riportare gli azzurri in Serie A a suon di gol e assist. Con un anno di ritardo, rieccoli nel palcoscenico più ambito: ‘Ciccio’ a fare la fortuna del Sassuolo, Alfredo Donnarumma a confermarsi anche in Serie A con la maglia del Brescia. Le categorie cambiano, ma i risultati sotto porta di questi due bomber di razza sono sempre gli stessi. Esordio di grande personalità ieri a Cagliari per l’attaccante classe 1990, che si vede annullare una rete dal VAR dopo 12 minuti per posizione di fuorigioco, prima di segnare il gol partita dal dischetto nella ripresa. Donnarumma sulle orme di Caputo, dunque, seppur con un anno di ritardo. Voti tra il 6,5 e il 7, sufficienza piena e pure qualcosa in più.

TMW: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Tuttosport: 7

Corriere dello Sport: 7

TuttoBrescia: 7