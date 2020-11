Le pagelle di Donnarumma - Erroraccio goffo. Ma la linea di gesso ha inciso?

Partita in chiaroscuro quella di Gigio Donnarumma, portiere del Milan che ieri è caduto contro il Lille. I rossoneri di fatto si spengono col suo errore in occasione del secondo gol dei francesi, come sottolinea la Gazzetta che parla di “intervento goffo”. Per il Corriere si tratta di un “erroraccio per una certezza come lui”, mentre per Tuttosport dietro la papera ci sarebbe una spiegazione: “il balzello del pallone, probabilmente sospinto dalla riga del gesso dell’area piccola, rende la traiettoria beffarda”.

Le pagelle di Donnarumma

TMW 5

Gazzetta dello Sport 5

Corriere dello Sport 4,5

Tuttosport 5

la Repubblica 5

Corriere della Sera 5