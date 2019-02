© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Lo stadio Atleti Azzurri d'Italia non porta benissimo a Gianluigi Donnarumma, che lo scorso anno vide rifiutata la sua maglia dal pubblico rossonero mentre in questa stagione sbaglia sul gol di Remo Freuler. Ora è di nuovo buono il rapporto coi tifosi e soprattutto ieri il Milan ha vinto, ma la prova di Gigio non è stata indimenticabile, come nelle scorse annate contro Conti e Masiello. Un pasticcio sul gol che poteva costare caro, ma alla fine è valso poco. Per sua fortuna.

PAGELLE:

La Gazzetta dello Sport: 5,5

Tuttosport: 5

Corriere della Sera: 5,5

Tuttomercatoweb.com: 6