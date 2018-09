Le pagelle di Donnarumma, l'unico punto fermo azzurro. Purtroppo

© foto di Federico De Luca

Gianluigi Donnarumma è l'unico giocatore della Nazionale italiana che nelle prime due sfide di Nations League ha conquistato applausi unanimi da parte di tutta la stampa. Una magra consolazione che però è comunque un piccolo punto di partenza in un ruolo che ha bisogno di certezze. La Gazzetta dello Sport giudica la sua partita contro il Portogallo da 7,5: "Sembra quello dei bei tempi. L'unica buona notizia". Il Corriere della Sera gli dà un bel 7 e aggiunge: "E' il migliore, come contro la Polonia". Il Corriere dello Sport, sempre giudicandolo da 7, scrive: "E' mostruoso su Bernardo Silva, blocca su Pizzi, si ripete su Renato Sanches". Tuttosport valuta la sua prestazione da 7: "Il migliore degli azzurri e questo non è un buon segnale". Il Quotidiano Sportivo, conferma il 7 in pagella e aggiunge: "Piazza una paratona sul missile di Bernardo Silva e si ripete su Sanches". Infine Tuttomercatoweb lo valuta da 6,5: "L'unico punto fermo".

I voti:

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Il Corriere della Sera: 7

Tuttosport: 7

Il Corriere dello Sport: 7

Quotidiano Sportivo: 7

TMW: 6,5