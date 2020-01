© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Gianluigi Donnarumma blinda la porta del Milan, ancora una volta. Il giovane portiere rossonero nell'anticipo di ieri sera ha detto più volte di no agli attaccanti del Brescia, meritandosi senza alcun dubbio la palma del migliore in campo. "Parate da campione, tiene a galla il Milan peggiore, poi arriva Rebic", è non a caso la lettura odierna de La Gazzetta dello Sport sulla sua prestazione tra il 7 e l'8 in pagella. Protagonista assoluto, senza macchia alcuna, e salvatore di una squadra che, pur vincendo, è apparsa in grande difficoltà a livello di gioco. Meno male che Gigio c'è...

Questi tutti i voti di Gianluigi Donnarumma:

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 8

MilanNews: 8