Le pagelle di Donnarumma: para (quasi) tutto. Buffon può dormire sereno

© foto di www.imagephotoagency.it

L'eredità di Buffon, da ieri, pesa un po' di meno. Non troppo, perché del numero uno dell'Italia continueremo a parlare, ma Gianluigi Donnarumma al Dall'Ara ha parato anche le critiche e gli scetticismi. Il portiere del Milan è risultato decisivo, soprattutto nel primo tempo, con un paio di interventi davvero prodigiosi. Battuto soltanto da Zielinski con una conclusione imprendibile, ha tenuto a galla gli azzurri nei momenti più complicati della gara, tanto che per molti è stato lui e non Chiesa il migliore in campo ieri sera. Voto 7 pressoché unanime: alla prima gara ufficiale in azzurro, Gigio ha conquistato tutti.

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 7

Tuttosport: 7

Corriere dello Sport: 7

Corriere della Sera: 6,5

Tuttomercatoweb.com: 7