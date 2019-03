Le pagelle di Donnarumma - Quanto pesa quell'errore dopo 33''

© foto di www.imagephotoagency.it

Come una leggerezza può condizionare una partita. Il ruolo del portiere, in questo senso, è spietato. L'errore di Gianluigi Donnarumma è costato al Milan di Gattuso la sconfitta in quel di Genova contro la Sampdoria nell'anticipo di ieri. "L'errore dopo 33" che regala la vittoria alla Samp è da penna rossa - il commento di TMW -. Salva tre volte, ma non si riabilita".

PAGELLE:

Tuttomercatoweb.com: 5

La Gazzetta dello Sport: 4,5

Tuttosport: 4

Il Secolo XIX: 4

Corriere della Sera: 4,5

Milannews.it: 4,5