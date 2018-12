© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ha sicuramente ancora qualche problema, non è perfetto, ma non ha manco 20 anni ed è già decisivo da due. Gianluigi Donnarumma vale Gonzalo Higuain per il Milan, anche nel match contro la SPAL. Se il Pipita segna la rete che salva Gattuso, lui al suo allenatore - che l'aveva elogiato descrivendolo come un fenomeno anche nei momenti di difficoltà - dà una mano (nel vero senso della parola) con un intervento incredibile su Fares. Una prova coi controfiocchi, proprio come col Frosinone. Se trovasse continuità diventerebbe tra i migliori al mondo nel suo ruolo.

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere della Sera: 7

Tuttosport: 7

Tuttomercatoweb.com: 7