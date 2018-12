© foto di Federico Gaetano

Appena sbaglia un intervento, Gianluigi Donnarumma è un uomo solo al comando. Quando, come ieri, compie tre parate da grande numero uno fa solo il suo dovere per chi, sulla soglia dei vent'anni, guadagna sei milioni di euro annui. La verità è che se il Milan esce imbattuto da Frosinone, gran parte del merito è anche suo. Così i voti sono generosi, come il 7 di TMW. "Tre parate, tutte decisive, in una partita che vive nel complesso da spettatore".

Tuttosport : 6,5

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 7

Corriere della Sera: 7

TuttoMercatoWeb.com: 7