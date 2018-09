Le pagelle di Douglas Costa: per Tuttosport il brasiliano è da 0

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Giornata da dimenticare per Douglas Costa, che sporca la netta affermazione della Juventus con un gesto che lui stesso ha definito "isolato e che non corrisponde a quello che ho sempre dimostrato nella mia carriera". Lo spunto a Di Francesco è unanimemente condannato dai media nazionali: per Gazzetta e TMW merita tre, il Corriere della Sera sale di un gradino e arriva a quattro mentre Tuttosport, quotidiano che ha sempre un occhio speciale per le vicende delle torinesi, non accetta una reazione del genere. Zero in pagella.

Gazzetta dello Sport: voto 3

Tuttosport: voto 0

Corriere della Sera: voto 4

TuttoMercatoWeb.com: voto 3