Le pagelle di Dragowski: il migliore, evita il peggio e tiene aperta la gara

© foto di Federico Gaetano

Se l'Empoli esce con zero punti dall'Allianz Stadium lo deve un po' alla sfortuna e un po' all'incapacità di segnare a Szczesny. Avrebbe forse meritato qualcosa in più, anche soltanto per la bella prova di Bartłomiej Drągowski, il migliore tra i toscani insieme a Krunic. Per noi di Tuttomercatoweb.com il migliore e basta. Para di tutto, risponde sempre presente anche se a volte fa venire i brividi. L'Empoli evita il peggio grazie a lui, come sottolinea La Gazzetta dello Sport per la quale la sua prova è da 6.5 in pagella. Stesso voto da Tuttosport, che pone l'accento soprattutto sulla grande risposta a Kean nel finale, con cui tiene aperta la partita. Tre interventi su tutti: questo, quello su Mandzukic e la parata in distensione su Bernardeschi.

PAGELLE:

Tuttomercatoweb.com: 7

La Gazzetta dello Sport: 6.5

Tuttosport: 6.5

Corriere della Sera: 7