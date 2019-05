Le pagelle di Dragowski: la gara della rivincita. Para tutto

© foto di Federico Gaetano

L'Empoli continua a sognare la salvezza e gran parte del merito, il giorno dopo la sfida contro la Fiorentina, è di Bartlomej Dragowski. Il portiere arrivato in prestito a gennaio proprio dai viola è stato il migliore in campo di ieri al Castellani e ha salvato la porta azzurra in più di un'occasione. Pazzesca la sua parata sul colpo di testa di Vlahovic nel secondo tempo: a Firenze qualcuno inizia a chiedersi se l'investimento fatto per Lafont fosse davvero necessario.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 8

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 8

Corriere della Sera: 7,5

Tuttosport: 8