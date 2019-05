© foto di PhotoViews

Una partita da 9 in pagella: Bartlomej Dragowski ha parato l'impossibile a San Siro contro l'Inter ma le sue parate non sono bastate per raggiungere la salvezza. Prima il miracolo su De Vrij nel primo tempo, poi il rigore di Icardi e infine l'uscita su Keita a tempo praticamente scaduto. Il prestito gli ha fatto bene eccome, adesso tornerà alla Fiorentina, e sarà, tra virgolette, anche un po' arrabbiato, visto che se i viola avessero vinto le sue parate sarebbero state ancora più decisive.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 9

La Gazzetta dello Sport: 8,5

Corriere dello Sport: 8

Corriere della Sera: 8

Tuttosport: 8

FcInterNews.it: 8