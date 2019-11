© foto di Image Sport

"Maldini ha detto che gli doveva dare qualche consiglio su Immobile, ma evidentemente non si sono parlati o non si sono capiti", sentenzia oggi La Gazzetta dello Sport. "Serata di autentica sofferenza, è il peggiore in campo", è invece la ancor più severa lettura del Corriere dello Sport. Per Leo Duarte fioccano così le insufficienze in pagella, gravi o meno gravi che siano. D'altronde, il difensore brasiliano perde Immobile in occasione del primo gol biancoceleste e traballa anche nel 2-1 finale di Correa. "Non è proprio un fulmine di guerra", chiosa MilanNews: l'assenza di Musacchio ieri si è fatta sentire non poco.

Questi i voti di Leo Duarte:

TMW: 4

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 4

Tuttosport: 5,5

MilanNews: 5