© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Una doppietta che non serve a portare punti a casa per Alfred Duncan. Il centrocampista del Sassuolo è stato uno dei pochi a salvarsi dal naufragio della formazione di De Zerbi nel match contro l'Atalanta: "Due gol da trascinatore, quando deve calciare non ha problemi a prendersi le responsabilità. Sporca la sua gara tenendo in gioco Ilicic sul 4-2" scrive TMW.

TuttoMercatoWeb.com: 7.

Gazzetta dello Sport: 6,5.

Tuttosport: 6,5.