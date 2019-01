Le pagelle di Duvan Zapata: senza pietà su De Sciglio. C'è anche un 10

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Non ha la minima pietà nell’abusare di De Sciglio". È questo il commento che il Corriere dello Sport fa della prestazione di Duvan Zapata, ieri autore di una doppietta nel 3-0 dell'Atalanta alla Juventus in Coppa Italia. Un 8, quello del quotidiano romano, condiviso da TMW e Gazzetta. Arriva addirittura il 10, invece, per Tuttosport: "Nessuno come lui nell'Europa che conta".