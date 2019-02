© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il bisogno chiama e Paulo Dybala risponde presente. In un'altra giornata non certo positiva della formazione di Massimiliano Allegri la Joya ha tolto le castagne da fuoco ai bianconeri facendosi trovare al posto giusto nel momento giusto e battendo Skorupski regalando tre punti alla Vecchia Signora che più che alla classifica servivano per il morale. Sei gol in otto gare al Bologna.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere della Sera: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7,5