Le pagelle di Dybala - Come lui, neanche CR7. Unico 10 nella Juve e in tutta la Serie A

vedi letture

"Non ce n'è un altro come lui. Nella Juve e nemmeno in Serie A. Il gol è un incanto, è la delizia degli amanti del calcio, è la perfezione tecnica di un 10 sublime. Dal controllo al volo, al tocco di esterno sinistro, passando per dribbling e intuizioni. Il calcio è arte quando l'artista si chiama Paulo Dybala". Il Corriere dello Sport non ha alcun dubbio sul 'man of the match' del derby d'Italia tra Juventus e Inter, deciso ieri sera proprio dalle reti della Joya e di Ramsey. Entrato al 59', l'attaccante argentino ha chiuso infatti la partita con un'autentica magia da prestigiatore: l'ennesima consacrazione del suo talento, come sottolineato stamane anche da La Gazzetta dello Sport : "La bellezza del calcio anche in uno stadio vuoto: controllo, finta e gol sono da incorniciare. E dire che entra dopo un'ora per Douglas Costa. Ne eredita la posizione, ma secondo caratteristiche cerca più il centro". Quale miglior ricordo della maestosità del nostro campionato, se domani dovesse calare il sipario?

Questi tutti i voti di Paulo Dybala:

TMW: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 8

Tuttosport: 8

TuttoJuve: 7