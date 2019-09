L'assenza di Cristiano Ronaldo permette a Paulo Dybala di scendere in campo dal primo minuto per la seconda volta consecutiva, accanto a Gonzalo Higuain. E la Joya, in coppia con l'amico di tante vittorie, torna a far sognare i tifosi della Juventus. Non segna, ma è sempre nel vivo della manovra e le sue giocate sono sempre di grande qualità. I voti sono tutti ampiamente sopra la sufficienza, può diventare un fattore nel prosieguo della stagione.

TuttoMercatoweb.com 6,5

La Gazzetta dello Sport 7

Tuttosport 6,5

Il Corriere dello Sport 7

La Stampa 7

TuttoJuve 7