Le pagelle di Dybala: fatica a tenere un pallone e non trova la posizione. E' il peggiore

vedi letture

Ancora non è il Paulo Dybala che tutti ci ricordiamo. “Sembra cominciare bene, visto che passano dieci minuti e sfiora il gol in serpentina solitaria. In realtà è però un'illusione, un bagliore nel deserto”, scriviamo su TMW. E infatti in pagella prende 5. Stesso voto che più o meno raccoglie su quasi tutti i quotidiani in edicola. Per la Gazzetta è il peggiore senza discussioni, ma resta il dubbio se quella posizione più vicina al centrocampo che all’attacco se la sia scelta da solo oppure no. Tuttosport dà una lettura diversa e parla di “altro passo verso la giusta condizione”, mentre il Corriere della Sera lo boccia: “fatica a tenere un pallone”.