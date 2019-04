© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Be', è sicuramente vero che c'è anche il timbro di Paulo Dybala sulla vittoria della Juventus contro il Milan che può valere lo scudetto con sette giornate d'anticipo. Ma è pur vero che l'attaccante argentino ha segnato da calcio di rigore. Va apprezzata la freddezza, va apprezzato il guizzo che gli ha permesso di conquistarsi il penalty, ma di certo non la confusione che ha accompagnato la sua prestazione all'Allianz. I voti sono positivi, i giudizi così così. La Gazzetta dello Sport gli consiglia di migliorare perché non è così che riconquisterà la fiducia di Allegri e s'interroga: "Dov'è finito il piccolo Sivori?". Tuttosport pone l'accento sulla sua rabbia dopo la sostituzione, malgrado una prova abbastanza incolore. Per il Corriere della Sera la sua reazione non è giustificabile per quanto poco visto in campo.

PAGELLE:

Tuttomercatoweb.com: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Tuttosport: 6

Corriere della Sera: 6,5

Tuttojuve.com: 6,5