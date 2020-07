Le pagelle di Dybala: giocate abbaglianti e quinto gol, averlo è un lusso per Sarri

Paulo Dybala è la stella che più brilla in casa Juventus. Non eclissa nessun altro, anzi eleva il gioco dell'intera squadra e il livello della prestazione dei compagni. Per l'attaccante argentino quinto gol consecutivo, sempre in rete da quand'è ripartito il campionato. Basta questo per incorniciare il momento. Contro il Torino per noi di Tuttomercatoweb.com la sua prova è da 7,5, come per il Corriere della Sera per cui "averlo è un lusso".

La Gazzetta dello Sport si limita a mezzo punto in meno, scherzando sul fatto che però se Sarri pensa alla sua assenza col Milan gli scappa da fumare. Arriva un 7 anche dal Corriere dello Sport, secondo cui "i suoi guizzi, i suoi spunti, le sue giocate sono abbaglianti". Addirittura 8 in pagella da Tuttosport, che ne elogia l'azione del gol grazie alla quale ha fatto sedere a terra mezza difesa del Torino.

I VOTI DI DYBALA:

TuttoMercatoWeb.com: 7,5

Gazzetta dello Sport: 7

Tuttosport: 7

Corriere dello Sport: 7

Corriere della Sera: 7,5

Tuttojuve.com: 7