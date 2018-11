Le pagelle di Dybala: gol-lampo e tanta qualità, tra i migliori

© foto di www.imagephotoagency.it

Due tiri e un gol. Il secondo più veloce della storia della Serie A. Verrebbe da etichettarlo come cinico, Paulo Dybala, che il vizio del gol ce l'ha da un bel po'. Tra i migliori nella vittoria della Juventus contro il Cagliari c'è sicuramente l'argentino, autore della rete del vantaggio ma anche di una serie di giocate importanti, piene di qualità. Per La Gazzetta dello Sport è l'MVP dell'incontro, da 7 in pagella, e la pensa allo stesso modo pure il Corriere della Sera. "Non dà riferimenti", scrive invece Tuttosport che lo premia con un mezzo voto in più.

Tuttomercatoweb.com: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere della Sera: 7

Tuttosport: 7,5