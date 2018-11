Le pagelle di Dybala - Ha la calamita nei piedi e il radar nella testa

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Sintesi tra l'utile e il dilettevole". Così il quotidiano 'Tuttosport' oggi in edicola commenta la prestazione di Paulo Dybala, premiata con un sette in pagella. "Solito sabotaggio dei radar avversari: gioca ovunque, pure in fase difensiva", scrive la 'Gazzetta dello Sport'. Per 'La Stampa': Il tiro che lo vede colpire la traversa è una parabola di rara bellezza: ha la calamita nei piedi e il radar nella testa". Questo il commento di 'TMW': "Non avesse preso quella traversa, chi lo sa. Non è certo colpa sua, ma nel calcio non si va avanti con i se e i ma. Gioca un’ottima gara: manca, appunto, l’acuto". Di seguito i voti.

Le pagelle di Paulo Dybala

TMW - 6.5

Gazzetta dello Sport - 6.5

Corriere dello Sport - 6

Tuttosport - 7

La Stampa - 6.5

Corriere della Sera - 6.5

La Repubblica - 6.5

Tuttojuve - 6.5