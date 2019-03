Paulo Dybala aveva l'occasione di far vedere a tutti che la Juventus, senza Cristiano Ronaldo, aveva comunque il suo fenomeno, ma la gara di Marassi contro il Genoa ha messo a nudo i problemi dei bianconeri che non sono riusciti a segnare e hanno perso la loro prima partita in campionato. Si mette la maschera nel secondo tempo ma il VAR gliela fa togliere subito, facendo diventare molto più difficile il suo pomeriggio. Joya rimandata, le prossime settimane dovrà essere certamente più protagonista.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 5

La Gazzetta dello Sport: 5,5

Corriere della Sera: 5,5

Corriere dello Sport: 5,5

Tuttosport: 5