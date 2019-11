© foto di www.imagephotoagency.it

"Una serata a dipingere quadri impressionisti: aggancio al volo su Trippier, Hermoso mandato in analisi con il tacco, il gol. Decisivo... ma sporca il ritratto col saluto militare". La Gazzetta dello Sport, questa mattina, celebra così la prova sontuosa (e decisiva) di Paulo Dybala contro l'Atletico Madrid. "Il suo momento è fantastico, il rendimento quasi folle, come quel gol che può nascere solo nella mente di un fenomeno. Un anno fa era Cristiano a metterlo in ombra, ora succede l'esatto contrario", sentenzia invece il Corriere dello Sport. La 'Joya' della Juve, d'altronde, ieri sera ha offerto una "prestazione di maradoniana memoria", citando proprio le nostre pagelle su TMW. Con la gioia di giocare e di vincere, il giusto onore e l'onere della maglia numero 10 e una punizione Dyvina che ha regalato a Sarri altri tre punti preziosi nella corsa Champions. Meritatissima, dunque, la pioggia di 8 e 8,5 per l'attaccante argentino.

Questi tutti i voti di Dybala:

TMW: 8

La Gazzetta dello Sport: 8

Corriere dello Sport: 8

Tuttosport: 8,5

TuttoJuve: 8