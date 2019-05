© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Al rientro in campo dopo l'infortunio Paulo Dybala ci ha provato, ma ha trovato di fronte a sé un muro chiamato Mirante e non è riuscito a tornare al gol che gli avrebbe fatto tornare il sorriso. Nel secondo tempo sparisce dal campo: serve comunque di più per convincere la Juventus a puntare su di lui anche l'anno prossimo.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 5,5

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 6

Corriere della Sera: 6

Tuttosport: 5