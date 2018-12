Le pagelle di Dybala: niente dribbling, zero tiri. Mai davvero nel derby

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Per una sera non trova posizione. Paulo Dybala non è mai entrato nel vivo del derby contro il Torino e chiude la sua partita senza tiri, senza dribbling e con appena due sponde. Un apporto limitato e sproporzionato rispetto all'enorme classe dell'argentino. Qualche spunto arriva, ma il raccordo non funziona. Si sposta a destra e non fa male. Centrale e il discorso non cambia. Per una sera Dybala non fa il Dybala.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 5,5

La Gazzetta dello Sport: 5,5

Tuttosport: 7

Corriere della Sera: 5,5