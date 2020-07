Le pagelle di Dybala - Niente magie scudetto: gli manca la brillantezza per battere Musso

Questa volta neanche la fantasia di Paulo Dybala si accende a tal punto da regalare alla Juventus la vittoria scudetto. Per TMW è "meno ispirato in una serata pesante" e La Gazzetta dello Sport aggiunge che "quando serve la sua scintilla, questa non arriva e lui affoga nella stanchezza". Per Tuttosport "non è la serata giusta per le magie scudetto" mentre per La Stampa è Musso ad essere "insuperabile" e infatti il voto è il più alto della serata. Infine Il Corriere della Sera spiega il motivo della serata normale scrivendo: "Gli manca brillantezza".

I voti:

TMW: 6

Gazzetta dello Sport: 6

Tuttosport: 6

Corriere dello Sport: 5,5

Corriere della Sera: 5,5

La Stampa: 6,5

TuttoJuve: 6,5