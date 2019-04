Le pagelle di Dybala - Non è più lui, vaga alla ricerca del talento perduto

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dovrebbe essere in prima linea con Kean, invece quest'ultimo gli ruba la scena e lui sforna l'ennesima prova deludente della sua stagione. Annata non indimenticabile per Paulo Dybala, senza troppi sussulti e con qualche passaggio a vuoto. Come quello di ieri contro la SPAL. L'argentino dovrebbe essere il più bravo di tutti, invece pare che a volte si dimentichi come si gioca a calcia. E dai quotidiani arrivano soltanto bocciature. La Gazzetta dello Sport lo paragona all'Orlando di Ariosto che perse il senno. La Joya invece ha forse perso il talento e Allegri non lo risparmia per l'Ajax, mandando un segnale. Cinque anche da Tuttosport, mezzo voto in meno dal Corriere della Sera, proprio come noi di Tuttomercatoweb.com. L'ex Palermo non fa nulla per mostrare i suoi grandi poteri.

PAGELLE:

Tuttomercatoweb.com: 4,5

La Gazzetta dello Sport: 5

Tuttosport: 5

Corriere della Sera: 4,5

Tuttojuve.com: 5