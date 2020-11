Le pagelle di Dybala - Simulazione, appoggini e palla persa per l'1-1 al 95': Paulo, ¿qué te pasa?

La palla persa ingenuamente nel finale propizia il ribaltamento che garantisce il gol dell'1-1 di Caicedo. Basta questa semplice frase per riassumere e spiegare l'ennesima prova negativa di Paulo Dybala in quest'avvio di stagione con la Juventus. Entrato al 76' al posto di Cristiano Ronaldo, contro la Lazio l'argentino non è riuscito a lasciare il segno. Anzi, lo ha fatto, ma in negativo. "Ultimo quarto d'ora proprio sbagliato. Caduta con simulazione, palla che gli scotta tra i piedi, retropassaggi e appoggini. E palla persa da cui nasce l'1-1. Che succede?", si chiede preoccupata La Gazzetta dello Sport odierna. Non sono da meno neanche i giudizi di Corriere dello Sport e Tuttosport: rispettivamente, "Entra malissimo, è fuori condizione" e "Molle, svogliato e distratto. Non è in condizione e gioca nonostante l'infiammazione alle vie urinarie, però malgrado le attenuanti quello spirito è ingiustificabile". A prescindere dai problemi fisici, a detta di tutti è proprio l'approccio infatti ciò che non va e ciò che deve cambiare. La pioggia di insufficienze, questa mattina, era inevitabile...

Questi tutti i voti odierni di Paulo Dybala:

TMW: 5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 4

TuttoJuve: 4,5