Le pagelle di Dybala - Titolare 91 giorni dopo: i guizzi ci sono, la condizione fisica ancora no

vedi letture

Paulo Dybala titolare, 91 giorni dopo. L'argentino sta tornando, ma avrà bisogno di ancora un altro po' di tempo per ritrovare lo smalto, fisico e mentale, dei momenti migliori. La conferma, dopo il deludente ingresso in Champions a Kiev, è arrivata nella sfida di ieri sera contro il Verona: una partenza in sordina, poi qualche numero, una traversa e una fiducia crescente. "Inizia piano ma cambia passo nella ripresa, quando colpisce la traversa e nel finale è il più pericoloso. Questa squadra ha bisogno dei suoi guizzi", scrive difatti La Gazzetta dello Sport per motivare il suo 6,5 in pagella all'ex Palermo. "Il ritorno da titolare in campionato dopo 91 giorni di assenza è in chiaroscuro. La Joya è in rodaggio e a lungo si vede", le fa eco il Corriere dello Sport. Ancora non ci siamo, ma Paulo coi gialloblù ha risposto (parzialmente) presente e l'impressione è che, anche con mister Pirlo in panchina, possa essere proprio lui l'arma in più della Juve nel corso della stagione.

Questi tutti i voti odierni di Paulo Dybala:

TMW: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 6

Tuttosport: 6,5