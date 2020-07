Le pagelle di Dybala: uomo-ovunque, il più pericoloso. Quando ti punta sono dolori

vedi letture

Paulo Dybala alla Juventus soffre l'assenza di un centravanti ed è costretto spesso a farlo lui, ma riesce ad essere sempre tra i migliori in campo. Anche contro l'Atalanta tra i bianconeri che più si sono messi in luce c'è la Joya argentina. Per noi di Tuttomercatoweb.com la sua prova è da 6,5 in pagella, come per il Corriere della Sera, per il quale è il più vivace.

Stesso voto anche dal Corriere dello Sport, secondo cui "quando ti punta sono dolori per il suo dirimpettaio". Medesimo giudizio anche secondo Tuttosport, che scrive come risulta "utile anche in una serata in cui sembra meno 'gioiello'". Da La Gazzetta dello Sport, infine, arriva anche mezzo voto in più: 7 in pagella per la Rosea, che lo incorona come uomo-ovunque dei bianconeri.

I VOTI DI DYBALA:

TuttoMercatoWeb.com: 6,5

Gazzetta dello Sport: 7

Tuttosport: 6,5

Corriere dello Sport: 6,5

Corriere della Sera: 6,5

Tuttojuve.com: 6,5