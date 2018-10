Le pagelle di Dybala: zampino nei due gol, attende sempre la preda

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Gioca con la fascia al braccio, Paulo Dybala, che contro l'Empoli ha il gran merito di guadagnarsi il rigore dubbio per il contatto con Bennacer. Tra i migliori della Juventus c'è il talento argentino, per il quale dai quotidiani piovono i 7. La Gazzetta dello Sport sottolinea anche il fatto che abbia messo lo zampino in entrambe le realizzazioni di Cristiano Ronaldo. Mezzo voto in meno dal Corriere dello Sera, per il quale è tra i più positivi anche nel primo tempo ed è furbo in occasione del penalty fischiato da Calvarese.

TuttoMercatoWeb: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere della Sera: 7

Tuttosport: 6,5