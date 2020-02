vedi letture

Le pagelle di Dzeko - 6° marcatore all-time della Roma: nel 2020 solo CR7 e Immobile meglio

"Nel 2020 solo CR7 e Immobile hanno segnato più di lui (5 gol). Stavolta una rete, un assist e tante buone giocate". Edin Dzeko, come sottolinea anche La Gazzetta dello Sport di questa mattina, continua a trascinare la Roma da protagonista assoluto. Autore finora di 15 reti e 8 assist stagionali (rispettivamente 12 e 6 in Serie A, 3 e 2 in Europa League), il bomber bosniaco ieri contro il Lecce è non a caso entrato ulteriormente nella storia del club capitolino: sesto marcatore di tutti i tempi dei giallorossi con ben 102 realizzazioni complessive, le stesse di un certo Vincenzo Montella. Ma a sorprendere più di tutto il resto è il "nuovo" ruolo cucitogli addosso da mister Fonseca, da rifinitore sulla trequarti e non solo terminale offensivo: "Un'altra buonissima partita da trequartista. L'assist per Mkhitaryan è la cosa più semplice tra le tante. E segna pure, grazie al VAR che gli restituisce il maltolto", sottolinea infatti il Corriere dello Sport.

Questi tutti i voti di Edin Dzeko:

TMW: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 6

VoceGiallorossa: 7,5