© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

I due gol sbagliati nel secondo tempo supplementare sono la macchia sulla prestazione di Edin Dzeko, centravanti della Roma arrivato alla sfida di ieri contro il Porto da capocannoniere della Champions League e incapace di trovare la via del gol nella serata decisiva. Si aggiunge la sceneggiata con Pepe: "evitabilissima" per noi di TMW. Poca freddezza e caduta poco credibile: due elementi che fanno crollare le valutazioni del bosniaco ("da 4 in zona gol", scrive VG).