La Roma batte l'Udinese 1-0 grazie alla rete del ritrovato Edin Dzeko, premiato da La Gazzetta dello Sport un bel 7 in pagella: "Un tempo quasi da spettatore non pagante, poi si sveglia, trascina i suoi e segna un gol pesantissimo che in casa in A mancava da quasi un anno. Indispensabile". Stesso voto da TMW: "Torna al gol all'Olimpico in campionato dopo quasi un anno. Una rete determinante per il cammino Champions della Roma". Mezzo voto in più da Il Messaggero: "Dopo un primo tempo a cercar se stesso, ecco la da ripresa da Dzeko. Assist, gol e sorrisi. Torna l'Edin bomber e uomo squadra".

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere della Sera: 7

Il Messaggero: 7,5

Tuttosport: 7