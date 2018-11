Le pagelle di Dzeko - Edin in versione campionato

© foto di Federico Gaetano

"C'è il Dzeko di campionato e non quello di Champions", questa l'estrema sintesi del Corriere della Sera sulla brutta prestazione del bosniaco contro il CSKA Mosca. Al contrario di quello che dice Di Francesco per proteggerlo, era stato ben servito. Voto 5 anche per TMW: "Irriconoscibile. Il bomber implacabile di due settimane fa lascia spazio ad un goffo e lento centravanti, mai pericoloso". Bocciato anche dalla Gazzetta dello Sport: "Lavora parecchio per la squadra, ma davanti alla porta sembra aver perso la strada che porta al gol. Urge ritrovarla".

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 5

La Gazzetta dello Sport: 5,5

Corriere della Sera: 4,5

Tuttosport: 5

Il Messaggero: 5,5

Il Tempo: 5

Vocegiallorossa.it: 6