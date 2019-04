Le pagelle di Dzeko - Fioccano i 4: l'ennesimo flop del suo campionato

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Si divide con Olsen la "palma" del peggiore in campo nella pesante sconfitta di ieri contro il Napoli (1-4). Se in Serie A non segna all'Olimpico da quasi un anno, d'altronde, è difficile che si tratti soltanto di una mera casualità. Edin Dzeko perde nettamente il duello fisico col suo marcatore Koulibaly e anche quello col bomber avversario Milik, mostrando un atteggiamento negativo e scarsa voglia di lottare. Un altro passo indietro in una stagione fin qui da dimenticare, per ripartire la Roma ha bisogno prima di tutto di ritrovare la mentalità dei suoi leader.

TMW 4,5

La Gazzetta dello Sport 4

Tuttosport 4

Il Messaggero 4

Vocegiallorossa 5