Le pagelle di Dzeko: il peggior Edin della stagione

La Roma cade clamorosamente in casa contro la SPAL. Giallorossi irriconoscibili, fra i peggiori c'è senza dubbio Edin Dzeko. L'attaccante bosniaco sbaglia prativamente tutto, per la Gazzetta dello Sport merita 4 in pagella: "Conclude in porta più di tutti, ma mai all'altezza della sua fama. E il nervosismo non lo rende simpatico". Stesso voto per Il Messaggero: "Ha due, tre palle clamorose e le sbaglia. Sembra non avere testa né forza nelle gambe. Un corpo estraneo. Il peggior Edin della stagione". Anche TMW boccia la prova del bosniaco: "A tratti sembra il Dzeko del primo anno giallorosso. Si muove poco, sbaglia tantissimo. Sulla sua gara pesano almeno 3 occasioni sbagliate a tu per tu con Milinkovic-Savic".

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 4

Corriere della Sera: 4

Tuttosport: 4

Il Messaggero: 4

Tuttomercatoweb.com: 4,5