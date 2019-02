© foto di www.imagephotoagency.it

Non c'è niente da fare, quando è in serata Edin Dzeko, tutta la Roma si mette il vestito di Gala. Il bosniaco contro il Chievo ha dimostrato di vivere un buon momento di forma atletica e soprattutto di essersi messo alle spalle quel lungo periodo senza gol che ha pesato nella prima parte della stagione romanista. I suoi gol sono fondamentali per la corsa a un posto in Champions, e saranno preziosi anche in Europa martedì contro il Porto. Impreziosisce la sua serata con l'assist/sponda per Kolarov che dimostra una volta di più quanto oltre a essere un attaccante con spiccate caratteristiche da bomber, ha anche la qualità per essere d'aiuto ai compagni che gli giocano intorno.

I VOTI:

Tuttomercatoweb.com: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Il Corriere dello Sport: 7,5

Il Messaggero: 7,5

Tuttosport: 7,5