Le pagelle di Dzeko: il voto più alto è 4. Serata disastrosa per Edin

Non proprio un trionfo. L'espulsione di Edin Dzeko, seppur arrivata quando il risultato era già sul 3-1 per la Fiorentina, ha condizionato pesantemente la partita della Roma, conclusa da un 7-1 che getta grandi ombre sul futuro di Eusebio Di Francesco sulla panchina giallorossa. E così il bosniaco ne rimedia voti da peggior in campo su tutti gli organi di informazione. I più "gentili" sono i 4 ottenuti da TMW e Gazzetta. Ma si arriva anche al 2 in pagella rifilatogli da Il Messaggero e Corriere dello Sport.