Le pagelle di Dzeko: in Serie A è mister Hyde, Franchi stregato

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Servirebbe sempre un Edin Dzeko formato Champions League perché la versione legata al campionato è sempre quella più imprecisa. Anche ieri l'attaccante della Roma, nel pareggio contro la Fiorentina, non aggiusta la mira, per cui non lascia traccia. 5 in pagella da La Gazzetta dello Sport, che lo critica per il poco lavoro in favore della squadra stavolta. Sulla stessa linea Tuttosport, per lui il Franchi è stregato. "Altri due gol facili divorati. Continua la storia del dottor Dzekyll (Champions) e mister Hyde (Serie A)", scrive così il Corriere di Roma, che ci va giù pesante con un 4 come voto.

Tuttomercatoweb.com: 5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere di Roma: 4

Tuttosport: 5