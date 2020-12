Le pagelle di Dzeko: la carica dei 110 gol. La rete è il graffio del campione

Entra al sessantunesimo ma il peso del campione c'è sempre, anche in trenta minuti di gioco. Il gol di Dzeko è importante, la condizione è quasi ritrovata. Gare così, come quella giocata contro lo Young Boys, sono importanti per tornare decisivo, sia di fisico che di testa. E poi in questo 3-1 c'è tutto Dzeko: che parte sì a scartamento ridotto ma nell'occasione del gol apre e chiude l'azione, in girata, da centravanti vero e puro. Adesso fanno 110 reti con la Roma, è a meno uno da Amadei.

Tuttomercatoweb.com 6.5

Gazzetta dello Sport 7

Corriere dello Sport 6.5

Tuttosport 6.5