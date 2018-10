Le pagelle di Dzeko: lotta e si sacrifica. Albiol gli nega il gol

© foto di www.imagephotoagency.it

Il gol non è arrivato ma la sua prestazione non è stata certo da buttare. Edin Dzeko ha lottato, combattuto e aiutato i suoi compagni per tutta la partita. Soltanto Albiol gli impedisce di segnare ancora una volta in notturna, salvando sulla linea il suo tiro con il sinistro a rientrare. Tanto movimento, molti duelli vinti con i centrali del Napoli che di certo non sono clienti semplici. Prende un giallo per simulazione ma forse è esagerato, visto che la spinta c'è. Magari non era rigore, ma non meritava l'ammonizione.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 6

Corriere della Sera: 7

Tuttosport: 5

Corriere dello Sport: 6,5