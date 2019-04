© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Assomiglia sempre di più a un corpo estraneo, Edin Dzeko. Quello che dovrebbe essere l'uomo in più, per esperienza e caratteristiche tecniche, troppo spesso si sta rivelando come un fardello per la Roma di Claudio Ranieri. Era in dubbio, tanto che poteva essere inserito Schick alla vigilia, i motivi sono tutti nella partita di ieri, sempre più uomo ombra del grande centravanti ammirato anche nella Capitale. "In un campionato infestato dalle maledizioni non supera la crisi

d’astinenza: da un anno non segna all’Olimpico. E in questo caso non ci va nemmeno vicino", riporta il Corriere dello Sport.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 5,5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 5

Corriere della Sera: 4

Tuttosport: 5

VoceGiallorossa.com: 5