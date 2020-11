Le pagelle di Dzeko: si sentono ancora le tossine del Covid. Rischia il 3,5

Il rientro da titolare di Edin Dzeko dopo la lunga assenza dovuta al contagio poteva essere decisamente migliore. Il bosniaco affonda contro il Napoli, come tutta la Roma del resto. “Ha ancora addosso le tossine del Covid”, scrive La Gazzetta dello Sport che gli affibbia 4,5 in pagella. Mezzo voto in più per Tuttosport: “I segni del Covid si vedono tutti”. Il giudizio più severo è però quello del Corriere dello Sport, voto 4: “Si nota per un’idea di tiro che non farebbe male a un mosca. Mezzo voto in più perché veniva dal Covid”.

TMW: 5

La Gazzetta dello Sport: 4,5

Corriere dello Sport: 4

Tuttosport: 5

Corriere della Sera: 5

VoceGiallorossa: 5