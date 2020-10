Le pagelle di Dzeko - Tanto sacrificio, ma poca concretezza: pesa l'errore clamoroso

vedi letture

Il sacrificio non si discute, ma gli errori a due passi dalla porta iniziano ad essere troppi. Edin Dzeko deve ritrovarsi "il prima possibile", come analizza la Gazzetta dello Sport: "Il gol che sbaglia nel primo tempo è la fotografia del suo momento attuale. Deve ritrovare la condizione". Per Tuttosport l'errore in area di rigore non ha influito il giudizio complessivo, il bosniaco merita la sufficienza visto che "in ogni caso resta un giocatore utile e pericoloso, anche se in ombra".

Questi tutti i voti odierni di Edin Dzeko:

TMW: 6

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 6

Corriere della Sera: 4

Il Messaggero: 5

VoceGiallorossa: 5,5